Лос-Анджелес, США, , 16:56 — REGNUM Актёр Джонни Депп может вновь сыграть злодея Грин-де-Вальда во франшизе «Фантастические твари». Об этом 16 августа пишет Elle Girl.

Джонни Депп Caroline Bonarde Ucci

Как отмечает издание, возможность того, что Депп вернётся к роли, допустил его коллега Мадс Миккельсен в одном из своих интервью. «Очевидно, что теперь курс изменился — он выиграл иск, суд — так что давайте посмотрим, вернется ли он. Он мог бы. Я большой поклонник Джонни. Я думаю, что он потрясающий актер, я думаю, что он проделал фантастическую работу», — высказался Миккелсен.

ИА REGNUM напоминает, что Джонни Депп сыграл Грин-де-Вальда во втором фильме «Фантастических тварей». Однако из-за его скандала с бывшей женой Эмбер Хёрд в третьей части роль отдали Мадсу Миккельсену.

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