Орск, Оренбургская область, , 16:52 — REGNUM В Оренбургской области 16 августа возле аэропорта Орска горит сухая трава. Площадь пожара составляет 1 тыс. га, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Пожар возле орского аэропорта Уральская транспортная прокуратура

В свою очередь в ГУ МЧС по Оренбуржья сообщили, что площадь, объятая огнём, уточняется. По предварительным данным, она составила 0,1 га.

К ликвидации возгорания привлечены семь пожарных расчетов МЧС России и аэропорта.

«Распространения огня на территорию воздушной гавани не допущено. Пострадавшие и задержки рейсов отсутствуют», — сказали в прокуратуре.