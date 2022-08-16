Одинцово, Московская область, , 16:53 — REGNUM Российский истребитель Checkmate («Шах и мат») могут начать производить вместе с зарубежными партнёрами, а не только экспортировать, сообщил 16 августа журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев на «Армии-2022».

Лёгкий тактический самолёт «Checkmate» Kremlin.ru

Он рассказал, что такие планы уже обсуждаются с несколькими потенциальными заказчиками. Это связано с характеристиками самолёта, хотя пока он ещё не экспортируется. Шугаев добавил, что Россия возвращается «на рынок однодвигательных истребителей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2025 году планируется первый полёт Checkmate — истребителя пятого поколения с одним двигателем. Серийное производство начнётся в 2027 году. Он разрабатывается как альтернатива тяжёлому истребителю Су-57.

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