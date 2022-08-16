Оренбург, , 16:41 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 15 августа, в больницы поступили 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это на четыре меньше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в клиниках лечатся 105 человек с COVID-19. По сравнению с предыдущими сутками число пациентов увеличилось на шесть. Пять оренбуржцев находятся в тяжёлом состоянии. Один пациент подключен к аппаратам ИВЛ. Кислородную поддержку получают 20 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 220 078 заражений коронавирусом, в том числе 151 случай — 15 августа. От COVID-19 в Оренбуржье скончались 4027 человек.