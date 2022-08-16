Лос-Анджелес, США, 16 августа, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Исполнитель главной роли в сериале «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк поблагодарил своих поклонников за любовь к шоу. Об этом 16 августа пишет Deadline.

Цитата из видеоинтервью Боб Оденкёрк

Артист попрощался с проектом после того, как вышел финальный эпизод последнего сезона. «Я ничем не заслужил эту роль, но надеюсь, что заработал её за шесть сезонов», — сказал Оденкёрк, также поблагодарив коллег и съёмочную группу за их работу.

ИА REGNUM напоминает, что 16 августа 2022 года состоялась премьера финального эпизода шестого сезона «Лучше звоните Солу». Сезон стал последним для проекта.