Калуга, 16 августа, 2022, 17:15 — ИА Регнум. В Калужской области в настоящее время 140 граждан на добровольных началах помогают следить за порядком в лесах, сообщили 16 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии

Министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области В Калужской области 140 граждан на добровольных началах помогают следить за порядком в лесах

Неравнодушные граждане, которых волнует судьба родной природы, могут лично принять участие в сохранении и преумножении лесов родного края.

«Ежегодно в регионе приглашают всех желающих стать общественными лесными инспекторами. Для получения такого статуса необходимо обратиться в ближайшее лесничество, где предоставить заявление, рекомендации с места работы или учебы и личные документы», — отметили в ведомстве.