Москва, 16 августа 2022, 16:40 — REGNUM Известный актёр Павел Прилучный высказался о съёмках в сериале «Жизнь по вызову». Об этом сообщило издание «Газета.ru» 16 августа.
«У моего героя прозвище Мэджик, он может исполнять любые фантазии клиентов. Это самая откровенная история, в которой я когда-либо снимался. Уверен, вас зацепит!», — заявил актёр. Премьера шоу намечена на 25 августа 2022 года в онлайн-кинотеатре KION.
Напомним, в сериале «Жизнь по вызову» Павел Прилучный исполнил роль владельца элитного эскорт-агентства. Производством проекта занималась кинокомпания братьев Андреасян.
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