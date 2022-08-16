Москва, 16 августа, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Известный актёр Павел Прилучный высказался о съёмках в сериале «Жизнь по вызову». Об этом сообщило издание «Газета.ru» 16 августа.

Цитата из интервью для проекта «вМесте» Павел Прилучный

«У моего героя прозвище Мэджик, он может исполнять любые фантазии клиентов. Это самая откровенная история, в которой я когда-либо снимался. Уверен, вас зацепит!», — заявил актёр. Премьера шоу намечена на 25 августа 2022 года в онлайн-кинотеатре KION.

Напомним, в сериале «Жизнь по вызову» Павел Прилучный исполнил роль владельца элитного эскорт-агентства. Производством проекта занималась кинокомпания братьев Андреасян.