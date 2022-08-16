Воронеж, , 16:37 — REGNUM Современные комфортабельные автобусы большого класса впервые начнут курсировать в микрорайоне Шилово Воронежа — с сентября они свяжут эту территорию с Ленинским, Центральным и Железнодорожным районами. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба администрации Воронежа.

Автобусы в Воронеже Администрация Воронежа

Право обслуживать маршрут №21 по итогам электронного аукциона получило муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс». Маршрут разработан таким образом, чтобы он затрагивал ключевые социальные объекты микрорайона.

Глава администрации Воронежа Вадим Кстенин, комментируя усиление транспортного обслуживания Шилово, отметил, что микрорайон активно развивается, однако долгие десятилетия общественный транспорт оставался проблемным вопросом.

Добавим, что по итогам электронного аукциона «Воронежпассажиртранс» с осени начнет обслуживание маршрута № 63. Кроме того, в городе активно идёт процесс выпуска на дороги новых автобусов с климат-контролем. На сегодняшний день в городе работает 45 машин на маршрутах № 6, 8, 9КА, 9КС, 14, 15, Т17,32,49,52.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Воронежа столкнулась с трудностями при страховании новых автобусов.