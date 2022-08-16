Усть-Донецкий район, Ростовская область, 16 августа, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Площадь природного пожара, который больше суток не могут потушить в Усть-Донецком районе Ростовской области, выросла до 252 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 16 августа.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар

«Сохраняются сильные порывы ветра и высокие температуры, что осложняет тушение», — уточнили в ведомстве.

Борьбу с огнём ведут 527 человек и 121 единица техники. К тушению огня привлечена авиация.