Москва, 16 августа, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Балтийское море не может быть внутренним морем НАТО по определению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Закат на Балтийском море

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что Балтика «станет внутренним морем Североатлантического альянса, когда Финляндия и Швеция вступят в него». Миронов предложил Певкуру взять карту.

«Откройте уже наконец атлас или учебник географии. Я устал повторять и просвещать вас, невежественных: Балтийское море не может быть внутренним морем НАТО по определению! Калининград, который есть и останется российским регионом, делает ваши планы и фантазии несбыточными», — отметил Миронов.

Парламентарий также отреагировал на заявление Певкура о том, что якобы Эстония и Финляндия уже договорились объединить береговую оборону и в случае необходимости готовы закрыть для российских кораблей и море, и Финский залив — «дальность ракет позволяет».

«Удачи вам с пополнением числа стран — членов НАТО. Не забудьте в свободное время пересчитать количество военных баз РФ в Калининградской области. И не поленитесь взять линейку и рассчитать дальность полёта наших ракет», — добавил Миронов.

В целом он считает победные реляции Певкура преждевременными: ни Финляндия, ни Швеция в НАТО пока не вступили.

«И лучше бы им этого избежать, чтобы не вынуждать нас зеркально отвечать на эту завуалированную агрессию», — указал депутат Госдумы.