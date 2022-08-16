Екатеринбург, , 16:44 — REGNUM Смягчён приговор уральцу, устроившему смертельное ДТП в Екатеринбурге. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В качестве смягчающего обстоятельства суд признал полное возмещение расходов на лечение одного из потерпевших. Напомним, в мае районный Октябрьской суд приговорил мужчину к семи годам колонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года уралец вылетел в толпу пешеходов, находившихся на остановке «Оперный театр». Пострадали семь человек, погибла пожилая женщина.

Отметим, в Свердловской области зафиксирован всплеск числа ДТП. В июле на дорогах региона произошло 268 аварий, 40 человек погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Екатеринбурга автомобиль отбросило на женщину