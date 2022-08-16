Тамбов, 16 августа, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Тамбовской области сложилась стабильная ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Для пациентов с коронавирусом в регионе развернуто около 100 коек, свободный коечный фонд составляет 24%. Фактическая потребность в медицинских кадрах и лекарственных препаратах полностью обеспечена, заявил Егоров.

Работают 50 пунктов вакцинации и 105 мобильных прививочных бригад, вакцинировано более 70% взрослого населения. По темпам вакцинации регион занимает пятое место в стране.

На финансирование мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 без учёта выплат медицинским работникам в 2022 году предусмотрено около 333 миллионов рублей. Почти все коронавирусные ограничения в Тамбовской области сняты.