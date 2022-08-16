Волгоград, , 16:38 — REGNUM В Волгоградской области за истекшие сутки госпитализированы 87 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в федеральном оперативном штабе. Завершили лечение восемь человек.

Больница Oblzdrav.volgograd.ru

По данным регионального оперштаба, всего в Волгоградской области коронавирус выявлен у 229 679 жителей. Выписаны после выздоровления 218 899 человек, осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 6 898 пациентов.

В стационарах и амбулаторно лечатся 3 882 жителя.