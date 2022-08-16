Оренбург, 16 августа, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В Оренбургской областной инфекционной больнице скончался двухлетний пациент. По факту смерти ребёнка возбудили уголовное дело, сообщили 16 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Sledcom.ru Уголовное дело

Ребёнок скончался в клинике 11 августа. Следователи усмотрели признаки преступления по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Ход расследования на контроль взяла прокуратура.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина смерти устанавливается.