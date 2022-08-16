Кострома, 16 августа, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Жителя Костромской области осудили за незаконный отстрел 6 лосей. Обвинительный приговор вынес Костромской районный суд.

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Следствие доказало, что в октябре 2021 и феврале 2022 года мужчина выследил и убил шестерых животных. Выстрелы производились из незарегистрированного оружия.

В дальнейшем охотник разделал их — мясо лосей было обнаружено в его доме. В процессе рассмотрения дела костромич выплатил ущерб, причинённый дикой природе — 480 тысяч рублей.

Максимальное наказание по уголовной статье «Незаконная охота» предполагает лишение свободы на срок до 5 лет. Учитывая возмещение ущерба, признание вины и активную помощь следствию, суд назначил костромичу штраф в размере 800 тысяч рублей с ограничением свободы на 2 года. Также в это время мужчина не сможет заниматься любой деятельностью, связанной с охотой.

Кроме этого, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области требует от мужчины возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам. По мнению чиновников, костромич должен выплатить 1,6 млн рублей за лосей, которые могли бы родиться от убитых им самок. Это дело будет рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.