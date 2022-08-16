Екатеринбург, , 16:29 — REGNUM Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге состоится в июне 2023 года. Об этом мэр Алексей Орлов сообщил в социальных сетях.

Екатеринбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Монумент расположится на углу улиц Николая Никонова и Царской, рядом с парковкой у киноконцертного театра «Космос». Предполагается, что стелу откроют в присутствии делегаций городов, также носящих это звание.

Отметим, статус «Город трудовой доблести» столица Урала получила в июле 2020 года. Тогда президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении подобного звания 20 городам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стелу «Город трудовой доблести» 12 августа открыли в Нижнем Тагиле Свердловской области. Проект обошёлся почти в 60 млн рублей.

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