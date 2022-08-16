Киев, 16 августа 2022, 16:30 — REGNUM Партию «самых крутых беспилотников» получат ВСУ, написал 16 августа экс-президент Украины Пётр Порошенко в своём телеграм-канале.
По итогам визита на Кипр он заявил, что «мы договорились о долгосрочном контракте с компаниями — производителями самых крутых беспилотников». Он завил, что эти БПЛА станут «глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективен».
Бывший украинский лидер сказал, что «этот наш проект» будет называться «именно «Глаза Арты», а не Poseidon» и что «владельцы авторских прав на это согласились».
Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США обеспокоен темой иранских беспилотников для России