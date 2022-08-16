Киев, 16 августа, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Партию «самых крутых беспилотников» получат ВСУ, написал 16 августа экс-президент Украины Пётр Порошенко в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинское оружие

По итогам визита на Кипр он заявил, что «мы договорились о долгосрочном контракте с компаниями — производителями самых крутых беспилотников». Он завил, что эти БПЛА станут «глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективен».

Пётр Порошенко «По понятным причинам мы не называем производителей и не говорим, где они работают. Но это настоящие патриоты Украины, настоящие профессионалы».

Бывший украинский лидер сказал, что «этот наш проект» будет называться «именно «Глаза Арты», а не Poseidon» и что «владельцы авторских прав на это согласились».