Москва, , 16:21 — REGNUM Рост цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Евросоюзе свидетельствует о том, что на местном энергетическом рынке растет напряжение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил экономист Василий Колташов.

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По словам эксперта, рост стоимости газа связан с приближением осени, а вместе с ней и отопительного сезона, который обещает выдаться для Евросоюза непростым.

«Повышение цены сжиженного газа до 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров свидетельствует о том, что нарастает напряжение в преддверии осени и зимы. Это напряжение связано с тем, что хранилища заполнены недостаточно. Газа потребуется много, а ожидается его дефицит», — сказал Колташов.

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