Ярославль, , 16:21 — REGNUM Ко Дню города в Ярославле запустят новый туристический маршрут по историческому центру, который позволит путешественникам самостоятельно знакомиться с историей и ключевыми достопримечательностями города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Информационная стойка

В основе маршрута аудиогид, который активируется по каур-коду на специальных стойках с гербом города. На каждой из 12 стоек будет размещена навигационная карта с разработанным маршрутом. Маршрут составляет шесть километров, пройти его можно за полтора-два часа. В него включены театр им. Ф. Волкова, Знаменская башня, музей «Музыка и время», гостиница «Царьград», Демидовский сквер и одноименный столп. Начать движение по маршруту можно от любой информационной стойки.

«Новый пешеходный маршрут предназначен для индивидуальных туристов и разработан в популярном формате городских прогулок, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. — Это перспективное направление, особенно актуальное с учетом растущего тренда на самостоятельные путешествия».

Протестировать новый маршрут ярославцы и гости города смогут уже 19 августа.