Лос-Анджелес, США, , 16:17 — REGNUM Люк Никас, адвокат актёра Алека Болдуина, заявил, что отчёт ФБР об инциденте на съёмках фильма «Ржавчина» (Rust) «неверно истолковали». Об этом 16 августа пишет Daily Mail.

Алек Болдуин (сс) Gage Skidmore

Никас настаивал, что его клиент не нажимал на спусковой крючок — револьвер из-за неисправности выстрелил сам в оператора Галину Хатчинс, которая затем скончалась от полученных травм. «Отчёт ФБР неправильно истолковали. Во время испытаний пистолет выстрелил только один раз — без нажатия на спусковой крючок — когда курок был отведен назад, и пистолет сломался в двух разных местах. ФБР не смогло выстрелить из пистолета ни в одном из предыдущих испытаний, даже при нажатии на спусковой крючок, потому что он был в очень плохом состоянии», — утверждает адвокат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своём отчёте ФБР исключило «случайность» выстрела Болдуина на съёмках фильма «Ржавчина», так как для выстрела было необходимо нажать на спусковой крючок. В отчёте ФБР также говорится, что все внутренние компоненты оружия «функционировали и не были повреждены».

Читайте ранее в этом сюжете: Рэперу A$AP Rocky предъявили обвинение в уголовном преступлении