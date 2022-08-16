Москва, 16 августа, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Семейная ипотека и материнский капитал должны постоянно действовать на территории России и расширяться по своему содержанию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

Напомним, ранее Минфин предложил распространить программу семейной ипотеки под 6% годовых на российские семьи, у которых родится ребенок до конца 2023 года.

По словам Миронова, для серьёзного улучшения демографии не нужно загонять людей во временные рамки, они должны быть уверены в стабильной и постоянной поддержке государства.

«Такие крупные меры, как маткапитал, льготная ипотека, субсидии на жилье, должны стать постоянно действующими. Расширять их нужно не по срокам, а по содержанию. Ту же семейную ипотеку необходимо обязательно распространять на вторичное жилье и снижать ставку по программе хотя бы вдвое. Маткапитал необходимо вводить и на третьих детей, это станет хорошей мерой стимулирования многодетности», — сказал он.

Миронов отметил, что рождаемость в стране снижается с 2014 года, в этом году спад превысил 6%.

«Значит, действующих мер господдержки недостаточно для исправления негативной тенденции. Нужно воплощать программные предложения нашей партии. Например, вводить «родительские зарплаты» — для неработающих родителей, которые занимаются воспитанием детей. Как правило, это мамы, поэтому мы говорим о «зарплатах для мам». С такой поддержкой женщине будет проще решиться на рождение ребенка, она будет уверена: даже если возникнут проблемы с трудоустройством, государство ее поддержит», — добавил парламентарий.