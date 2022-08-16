После COVID-19 выздоровели ещё 75 белгородцев
Белгород, 16 августа, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние сутки 75 человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в региональном оперативном штабе. В стационарах находятся 108 пациентов, под амбулаторным наблюдением 1 414 жителей.
Yarregion.ru
В больнице
Всего в Белгородской области выявлено 134 002 носителя коронавируса. Справились с заражением 130 198 человек, скончались от осложнений 2 282 пациента.
По данным федерального оперштаба, за сутки госпитализировано 11 жителей.