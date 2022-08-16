Лондон, 16 августа, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Биржевая цена на газ в Европе продолжает расти и превысила уже $2600 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 16 августа.

Gazprom.ru Экспорт газа

На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на газ с поставкой в сентябре по индексу нидерландского хаба TTF за день выросла более чем на 13% и к настоящему времени достигла $2618,6 за тысячу кубометров.

В последний раз цена на газ в Европе находилась на таком уровне в начале марта 2022 года.

Напомним, ранее сегодня в пресс-службе компании «Газпром» заявили, что при сохранении текущих тенденций цена на газ в Европе предстоящей зимой, только по консервативным оценкам, может превысить $4000 за тысячу кубометров.