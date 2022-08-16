Симферополь, 16 августа, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Сбор урожая винограда начался в хозяйствах Республики Крым, сообщили в пресс-службе республиканского Минсельхоза 16 августа.

Rk.gov.ru Виноград

Сбор урожая начали со столовых сортов винограда раннего срока созревания, первыми к работам приступили в Бахчисарайском и Джанкойском районах.

На данный момент получено 8,7 тонны с площади 3,6 гектара, всего в республике рассчитывают получить 125 тысяч тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, к сбору урожая винограда приступили и в соседнем Краснодарском крае, там рассчитывают получить около 225 тысяч тонн ягоды.