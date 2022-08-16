Кострома, 16 августа, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Тридцать пять учреждений Костромы получили сообщения о минировании. Об этом со ссылкой на Росгвардию сообщает ГТРК «Кострома». Информация поступила в детские сады, торговые центры, автовокзал, больницы, здания органов власти.

Rosgvard.ru Росгвардия

На момент написания материала специалисты проверили большинство учреждений. Информация о нахождении взрывных устройств ни по одному объекту не подтвердилась.

Правоохранители просят костромичей не тратить душевные силы на переживания и действовать в соответствии с инструкциями безопасности. К концу дня все учреждения, в которые поступили сообщения, будут проверены.