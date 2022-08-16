Салехард, , 16:30 — REGNUM Специальная смена для детей из подшефной Ямалу Волновахи ДНР пройдет с 5 по 25 сентября в муниципальной базе отдыха «Эллада». Лагерь расположен на территории Туапсинского района Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Для размещения детей в лагере предусмотрены два спальных корпуса. Они будут проживать в двух и трехместных номерах с удобствами. Предусмотрено пятиразовое питание, выезды на экскурсии и оздоровительные процедуры. Лечебная база «Эллады» позволяет делать процедуры по профилактике заболеваний органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Работают физиотерапевтические, массажный кабинеты, ингаляторий, фито-бар, зал лечебной физкультуры», — указано в сообщении.

В июле и августе в «Элладе» уже отдохнули 72 ребенка из Донецкой народной республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» в Анапе на четвёртой смене по федеральной программе «Дети Арктики» отдыхают 396 детей из Архангельской области.

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