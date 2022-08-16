Тамбов, , 16:10 — REGNUM В Новоайдарском районе ЛНР на постоянной основе работают специалисты из Тамбовской области. Об этом врио губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла 16 августа в формате видеоконференции.

Руководитель Тамбовской области Максим Егоров Tambov.gov.ru

В ЛНР отправились тамбовские строители, работники жилищно-коммунального хозяйства, работники администрации области. По словам Егорова, в работе в подшефном районе помогают депутаты и сенаторы.

«Так как Новоайдарский район, как и Тамбовская область, является преимущественно сельскохозяйственным регионом, мы работаем по обеспечению продовольственной безопасности, контролируем ход уборочной кампании и бесперебойную работу предприятий, которые перерабатывают продукцию сельхозназначения. И конечно же, принимаем активное участие в подготовке к прохождению осенне-зимнего сезона: готовим котельные, повезём скоро, большая работа идёт», — рассказал Егоров.