Врио тамбовского губернатора отчитался о работах в подшефном районе ЛНР
Тамбов, 16 августа, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Новоайдарском районе ЛНР на постоянной основе работают специалисты из Тамбовской области. Об этом врио губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла 16 августа в формате видеоконференции.
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Руководитель Тамбовской области Максим Егоров
В ЛНР отправились тамбовские строители, работники жилищно-коммунального хозяйства, работники администрации области. По словам Егорова, в работе в подшефном районе помогают депутаты и сенаторы.
«Так как Новоайдарский район, как и Тамбовская область, является преимущественно сельскохозяйственным регионом, мы работаем по обеспечению продовольственной безопасности, контролируем ход уборочной кампании и бесперебойную работу предприятий, которые перерабатывают продукцию сельхозназначения. И конечно же, принимаем активное участие в подготовке к прохождению осенне-зимнего сезона: готовим котельные, повезём скоро, большая работа идёт», — рассказал Егоров.