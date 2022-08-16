Афины , 16 августа, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Фотографию Бориса Джонсона, подавшего в отставку с поста премьер-министра Британии, с обнажённым торсом, публикует The Sun.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Фото сделано на пляже в Греции на острове Эвия. Заснят политик на фоне лежащих на песке людей, некоторые, судя по фото, проявляют умеренный интерес.

Издание уточняет, что Джонсон находится на острове с женой и своей семьёй в уединенной бухте.

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