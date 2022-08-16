Ханты-Мансийск, 16 августа 2022, 16:06 — REGNUM В Югре из реки Лямин в Сургутском районе достали тело утонувшего рыбака. Об этом сообщает ГИМС МЧС России по ХМАО.

Поиски тела рыбака на реке Лямин
Поиски тела рыбака на реке Лямин
ГИМС МЧС России по ХМАО

В дежурную часть днём 14 августа поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что её муж 1976 года рождения их посёлка Белый Яр вместе с ней и ребёнком приехали на рыбалку на реку Лямин. Муж на резиновой лодке с мотором отвёз жену и ребёнка в рыбацкую избушку. Сам ушёл на рыбалку.

Через некоторое время другими рыбаками была обнаружена лодка с работающим мотором, уткнувшаяся в берег. Человека ни в лодке, ни на берегу не было. Спасатели, прибывшие на место выяснили, что в лодке спасательного жилета не было. Водолазы обнаружили тело 15 августа.

По данным ГИМС МЧС России по ХМАО, с начала купального сезона в водоёмах региона погибли 25 человек, в том числе пятеро детей.

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