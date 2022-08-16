Ханты-Мансийск, , 16:06 — REGNUM В Югре из реки Лямин в Сургутском районе достали тело утонувшего рыбака. Об этом сообщает ГИМС МЧС России по ХМАО.

Поиски тела рыбака на реке Лямин ГИМС МЧС России по ХМАО

В дежурную часть днём 14 августа поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что её муж 1976 года рождения их посёлка Белый Яр вместе с ней и ребёнком приехали на рыбалку на реку Лямин. Муж на резиновой лодке с мотором отвёз жену и ребёнка в рыбацкую избушку. Сам ушёл на рыбалку.

Через некоторое время другими рыбаками была обнаружена лодка с работающим мотором, уткнувшаяся в берег. Человека ни в лодке, ни на берегу не было. Спасатели, прибывшие на место выяснили, что в лодке спасательного жилета не было. Водолазы обнаружили тело 15 августа.

По данным ГИМС МЧС России по ХМАО, с начала купального сезона в водоёмах региона погибли 25 человек, в том числе пятеро детей.

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