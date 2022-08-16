Нижний Новгород, , 16:06 — REGNUM По факту массового отравления детей в оздоровительном лагере «Восток» Семеновского района возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

Лагерь Восток в Нижегородской области пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Сейчас следователи продолжают допрашивать сотрудников лагеря, изымают необходимую документацию, назначают экспертизы. Проводится весь необходимый комплекс мероприятий для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 августа работа детского оздоровительного лагеря «Восток» в Семеновском районе приостановлена. Из лагеря поступило около 30 экстренных извещений с подозрением на энтеровирусную инфекцию, которая, предположительно, и стала причиной массового заболевания детей.

По данным СУ СКР по Нижегородской области, пострадали около 20 детей. В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области по итогам проверки нашли ряд нарушений, которые могли способствовать распространению инфекции.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Нижегородской области Айрату Ахметшину возбудить уголовное дело по факту отравления детей.

Отметим, это второй случай массового отравления в детском лагере на территории Нижегородской области за сезон. Ранее аналогичные мероприятий проводились в лагере «Солнечный» Городецкого района.

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