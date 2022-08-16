Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу ведут проверку по факту сноса флигелей особняка Елизаветы Салтыковой на Большой Морской улице в центре Северной столицы. Об этом 16 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы выясняем обстоятельства. Проводим проверку», — заявили в пресс-службе.

О том, что рабочие приступили к сносу флигелей особняка Салтыковой, ранее сообщили петербургские градозащитники. Они указали, что снос объекта культурного наследия регионального значения осуществляется незаконно. Здание особняка относится к 1845 году постройки.

Основанием для такого утверждения стало то, что распоряжение городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) о возможности сноса флигелей, выданное пять лет назад, утратило свою силу.

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