Молдавия, , 16:05 — REGNUM Засуха, разразившаяся в Молдавии во второй половине лета, погубила большую часть урожая кукурузы. Об этом 16 августа президент Ассоциации экспортеров и импортеров сельскохозяйственной продукции и зерновых республики Игорь Григорьев рассказал порталу Agrobiznes. md.

Кукуруза Pxhere.com

«Речь идёт о площади до 90%. Однако некоторые производители настроены оптимистично, так что кое-какие запасы еще остались», — сказал Григорьев.

По его словам, ожидаемый урожай кукурузы в Молдавии в этом году будет от 700 до 800 тыс. тонн, что примерно в четыре раза меньше, чем год назад. Урожай подсолнечника ожидается на 30% меньше, чем в 2021 году не более 600 тыс. тонн.

Стоит отметить, что в Молдавии этим летом началась сильная засуха. Это ставит под угрозу урожаи кукурузы, подсолнечника и свёклы. Правительство республики намерено ввести режим чрезвычайного положения области окружающей среды.

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