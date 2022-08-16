Москва, 16 августа, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» планирует расторгнуть контракт с полузащитником Остоном Уруновым. Об этом 16 августа заявил генеральный директор клуба Евгений Мележиков.

Brateevsky Стадион «Открытие Арена» (Спартак)

«Думаю, с Уруновым тоже будет расторжение контракта, как с Хендриксом и Педро Рошей. На этой неделе я его приглашаю, будем разговаривать», — сказал Мележиков.

Он добавил, что сейчас Урунов тренируются с молодёжной командой.

Напомним, летом 2020 года Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» за €1 млн. Его контракт с клубом рассчитан в июне 2025 года.