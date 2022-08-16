Казань, 16 августа, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Активнее развивать сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, налаживать взаимные поставки различных видов продукции, укреплять взаимодействие между торгово-промышленными палатами и промышленными зонами предложил губернатору иранской провинции Гилян Асадоллу Аббаси глава Татарии Рустам Минниханов. Стороны провели онлайн-встречу, сообщает 16 августа пресс-служба главы РТ.

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«Мы рады возможности развивать связи с провинцией Гилян. Ваш регион расположен на побережье Каспийского моря и занимает выгодное геоэкономическое положение в Иране. Следует наметить взаимовыгодные направления работы, в первую очередь, в области торгово-экономического сотрудничества», — сказал Минниханов, отмечая, что одним из наиболее перспективных направлений является развитие транспортных маршрутов.

По словам главы РТ, сейчас вновь актуален вопрос полноценного функционирования международного транспортного коридора «Север-Юг». В связи с этим в Татарии изучают возможность встраивания своих логистических центров в цепочки, проходящие по рекам Кама и Волга и далее по Каспийскому морю в направлении портов Ирана.

В дальнейшем это создаст хорошую возможность по доставке грузов водным путем не только в Иран, но и в другие страны, считает Миннинханов.

В свою очередь предприниматели провинции Гилян заинтересованы в открытии на территории Татарии рыбоводческих хозяйств, полагает Асадолла Аббаси.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в апреле делегация Татарии посетила Мьянму. Стороны подписали несколько проектов и соглашений о сотрудничестве с конкретными предприятиями. Речь идет о намерениях взаимодействовать в сфере поставки удобрений из Татарии, а также в поставке риса из Мьянмы.

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