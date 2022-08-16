Астана, 16 августа, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Осенью Казахстан ожидает усиление внешнего давления на внутриполитическое пространство — причём как со стороны США и Евросоюза, так и со стороны России. Об этом заявил казахстанский политологДанияр Ашимбаев, передаёт «Караван».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По мнению эксперта, Запад в условиях нынешнего «геополитического противостояния хотел бы видеть Казахстан более антироссийским и антикитайским, а у России есть собственные взгляды на политическую ситуацию в Казахстане». Эксперт предположил, что президент КазахстанаКасым-Жомарт Токаев отреагирует на усиление давления со стороны столь крупных геополитических игроков «попыткой оградить внутреннее политическое пространство республики».

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Ашимбаев не исключает отставки правительства Казахстана, поскольку чиновники под руководством премьер-министраАлихана Смаилова не справляется с обязанностями. Однако, как считает эксперт, кто бы в итоге не занял пост главы кабинета министров, изменить экономическую парадигму ему не удастся. Причина столь скептического прогноза кроется в отсутствии достаточно сильных политиков, способных совершить подобную реформу.

«А поскольку альтернативной повестки мы не видим и коридор принятия решения становится всё уже, то власть может оказаться в сложной ситуации — потребуются шаги, способные переключить общественное внимание с экономических проблем на политические и наоборот», — считает политолог.

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