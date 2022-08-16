Москва, , 16:03 — REGNUM Сегодня, 16 августа, по состоянию на 15:25 по мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent подрастает на 0,42%, до $95,5 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Транспортировка нефти (сс) Victoria_Borodinova

«Просадка 15 августа под влиянием заявлений Ирана о готовности возобновить ядерную сделку была излишне эмоциональной, поэтому уже к вечеру нефть отскочила от минимумов.

Сегодня восстановление продолжается. Вероятность сделки по поводу снятия ограничений на иранский экспорт по-прежнему остаётся сомнительной.

США заявили о том, что Иран должен снять все претензии, если хочет вернуться к сделке.

Тем временем энергетический кризис в Европе усугубляется жарой и обмелением рек, что затрудняет транспортировку угля и работу АЭС, использующих воду для охлаждения.

Цена спотового газа в Европе превысила $2400 за тысячу кубометров. Это также поддерживает спрос на нефть.

Однако пока уровень $100 за баррель пока остаётся непреодолимым сопротивлением», — пояснил эксперт.

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