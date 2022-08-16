Симферополь, 16 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Ситуация на курортах Крымского полуострова спокойная и контролируемая. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Республики Крым 16 августа после инцидента в Джанкойском районе.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

В минкурортов уточнили, что вся туристическая инфраструктура работает в штатном режиме.

Пассажиров к поездам, которые следуют из Крыма, а также к местам отдыха налажена централизованно частными перевозчиками и Крымавтотрансом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа на площадке хранения боеприпасов в военной части на севере Крыма произошла детонация, Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Минобороны РФ ЧП назвали диверсией. В связи с инцидентом все поезда дальнего следования из Крыма отправляются от станции Владиславовка, эта же станция является конечной для прибывающих поездов.