Лондон, , 16:00 — REGNUM Актёр Идрис Эльба отказался от переговоров на участие в фильмах о Джеймсе Бонде. Об этом 16 августа пишет The Sun, ссылаясь на свои источники.

Идрис Эльба Цитата из х/ф «Зверь» Реж. Бальтасар Кормакур. 2022 год

Несмотря на то, что Эльба был первым в списке кандидатов на роль агента 007, он отказался, но предложил продюсеру Барбаре Брокколи имена других актёров, которые могли бы сыграть Бонда. Кто именно попал в его список не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Идрис Эльба снимется в новом фильме Bang! , режиссёром которого выступил Дэвид Литч. В основу сюжета ляжет одноимённая серия комиксов Мэтта Киндта и Вильфредо Торреса, рассказывающая о секретном агенте, которому предстоит противостоять террористическому культу.

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