Лондон, 16 августа 2022, 16:00 — REGNUM Актёр Идрис Эльба отказался от переговоров на участие в фильмах о Джеймсе Бонде. Об этом 16 августа пишет The Sun, ссылаясь на свои источники.
Несмотря на то, что Эльба был первым в списке кандидатов на роль агента 007, он отказался, но предложил продюсеру Барбаре Брокколи имена других актёров, которые могли бы сыграть Бонда. Кто именно попал в его список не сообщается.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Идрис Эльба снимется в новом фильме Bang! , режиссёром которого выступил Дэвид Литч. В основу сюжета ляжет одноимённая серия комиксов Мэтта Киндта и Вильфредо Торреса, рассказывающая о секретном агенте, которому предстоит противостоять террористическому культу.
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