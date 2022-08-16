Москва, , 15:59 — REGNUM Эксперты всё чаще говорят о том, что российская финансовая система оказалась куда устойчивее к санкциям и эмбарго США и Евросоюза, чем авторы всех этих ограничений могли ожидать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Kremlin.ru

Напомним, страны Евросоюза стали постепенно возвращаться на рынок российской нефти, поскольку до вступления запрета на покупку нефти из России осталось четыре месяца.

«Попытки Запада уничтожить экономику России путём «отмены» наших энергоносителей — борьба с ветряными мельницами», — сказал Миронов.

Он пояснил, что западные страны пытались сделать так, чтобы Россия захлебнулась своей нефтью, но вместо этого были найдены альтернативные рынки сбыта.

«Из новых покупателей — Афганистан. На Западе хотели, чтобы наша страна задохнулась под тоннами собственного угля? Так мы вместо Европы теперь продаём его в Азию, пока Старый Свет экономит электричество и тепло», — сказал Миронов.

Депутат пояснил, что для него остается загадкой, сколько ещё попыток больно уколоть Россию припасли заокеанские политики.

«Неужели им не очевидно, что нашу броню этим не пробить. А время, которое они тратят на генерацию новых «гениальных» санкций, работает исключительно на нас!», — заключил Миронов.

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