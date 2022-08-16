Саранск, 16 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 60 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 68 548 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подготовка к выходу в «красную зону»

Всего в регионе подтвердили 70 057 случаев заражения коронавирусом, из них 87 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии за минувшие сутки попал один пациент, накануне были госпитализированы три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 88 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 80 жителей республики.