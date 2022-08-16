Белгород, 16 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Двух человек, провалившихся в технологические ямы, за сутки спасли сотрудники белгородского МЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе регионального ведомства.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Опасный колодец

В село Истобное на территории зернового тока утром упал в семиметровый колодец 30-летний рабочий. Мужчина получил серьёзные травмы, с помощью специального оборудования спасатели аккуратно подняли пострадавшего на поверхность и передали его бригаде медиков.

В селе Погореловка 59-летний мужчина оступился, когда проходил мимо канализационной ямы. Он упал в двухметровый наполовину заполненный выгребной котлован, помимо этого его придавило осыпавшимся грунтом. Сотрудников поисково-спасательной службы вызвала случайная очевидица. Мужчину на руках подняли наверх, медицинская помощь ему не понадобилась.