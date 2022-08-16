Астана, 16 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на пост главы Агентства по защите и развитию конкуренции республики 33-летннго Марата Омарова. Соответствующий указ был обнародован 16 августа на сайте президента.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Омаров ранее занимал пост заместителя этого же ведомства. Образование он получил в Британском Университете Йорка и Лондонской школе экономики. Также он был советником министра экономического развития и торговли.

Напомним, накануне Токаев снял с поста министра торговли и интеграции республики Бахыта Султанова на фоне скандала с искусственным созданием дефицита сахара в стране. На его место президент назначил Серика Жумангарина, возглавлявшего до этого Агентство по защите и развитию конкуренции, которое и выявило недобросовестного поставщика сахара.