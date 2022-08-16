Ульяновск, 16 августа, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Ульяновске с 20 августа подорожает стоимость проезда в автобусах и электротранспорте. Об этом предупреждает администрация регионального центра.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Чиновники ссылаются на муниципальное казённое учреждение «Организатор пассажирских перевозок», которое уведомило о новых тарифах с 20 августа: при безналичной оплате стоимость проезда в трамваях и троллейбусах увеличится с 22 до 25 рублей, при оплате в салоне транспорта билет подорожает с 25 до 28 рублей.

Отмечается, что «дополнительный доход» в муниципальном «Ульяновскэлектротрансе» потратят на повышение заработной платы сотрудников, приобретение запасных частей, оплату подорожавшей электроэнергии, строительство и обновление путей и контактных линий.

Кроме того, с 19 августа подорожает стоимость проезда на нерегулируемых автобусных маршрутах: вместо нынешних 25 рублей за билет придётся заплатить не менее 28 рублей.

В мэрии сообщают, что стоимость проезда в ульяновских трамваях и троллейбусах остаётся одной из низких в Поволжье. Для сравнения приводятся Казань (36 рублей), Самара (35 рублей), Пермь (33 рубля), Саратов и Чебоксары (29 рублей).

Напомним, что с нового учебного года в Ульяновске бесплатно ездить в трамваях и троллейбусах смогут только дети из малообеспеченных семей, в то время как в пандемию данная льгота действовала для всех школьников.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске редактируют документ транспортного планирования в связи с переходом автобусных маршрутов на регулируемые тарифы.