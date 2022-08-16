Москва, 16 августа, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Никогда не делают макияж перед работой 10% работающих женщин в России. Одни объясняют это нежеланием смешивать работу и личную жизнь, другие — трендом на естественность и комфорт, приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Марина Круглякова ИА REGNUM Девушкам наносят макияж

Ежедневно наносят макияж перед работой 65% российских женщин, чтобы выглядеть «презентабельно и эффектно каждый день». Иногда используют декоративную косметику перед особо ответственным рабочим днём или корпоративом 24%.

Тех, кто ежедневно делает макияж перед работой, больше всего среди женщин с зарплатой от 80 тыс. руб. (70%). При этом отмечается, что за 12 лет число женщин, делающих мейкап ежедневно, снизилось на 16%.

Опрос проведён 3–9 августа 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 396 населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом месте словосочетание «работа мечты» у всех жителей России означает высокая зарплата.

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