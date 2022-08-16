Йошкар-Ола, , 15:54 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 16 августа выздоровел с начала пандемии 43 931 житель республики, за последние сутки выписаны 39 человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 45 305 случаев заражения коронавирусом, из них 23 — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За минувшие сутки в ковид-стационары региона были госпитализированы три пациента, накануне в больницу попал один житель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 16 человек.