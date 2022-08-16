Вологда, 16 августа, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Вологодской области в 2023 году откроют первый в регионе центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Patriotp.ru Парк «Патриот»

«На площадке будем проводить областные мероприятия патриотической тематики и учебно-тренировочные сборы для старшеклассников и студентов СПО. Первые сборы организуем уже в следующем году», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области первая смена нового центра «Авангард» досрочно завершилась из-за массового отравления детей.