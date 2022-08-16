Уфа, 16 августа, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Капитан полиции Рузиль Зарипов назначен на должность начальника отделения ГИБДД по Кушнаренковскому району Башкирии. Об этом 16 августа сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своём телегам-канале.

Duma.gov.ru Инспектор ГИБДД

Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел по Башкирии генерал-лейтенант полиции Роман Деев.

Сообщается, что Зарипов родился 4 мая 1979 года в селе Кушнаренково Кушнаренковского района. Службу в полиции начал в 2000 году. В 2007 году стал выпускником Уфимского юридического института МВД России. С февраля по август 2011 года находился в служебной командировке в Северо-Кавказком регионе. До момента своего назначения занимал должность инспектора группы по исполнению административного законодательства отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по Башкирии.

Отмечается, что он был награждён медалями МВД России «За отличие в службе» трёх степеней, нагрудными знаками «За отличие в борьбе с преступностью» и «За верность долгу».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначен начальник отделения ГИБДД по Нефтекамску.